Церковь начала работу над созданием православной системы банкинга

Уже создали рабочую группу, которая рассматривает технические возможности и параметры новой системы. В основе ее должны быть православные принципы. Об этом сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

"Некоторые говорят о православном банкинге, некоторые - о более широком круге возможностей", - сказал он. По его словам, идея уже собрала вокруг себя разных специалистов: "Для кого-то сегодня вера и принципы, собственные представления о будущем оказываются важнее денег".

Всеволод Чаплин — самый активный идеолог новой системы банкинга, и в качестве протеста против ростовщичества он закрыл или «обнулил» все свои личные счета, которые предполагали хотя бы минимальный банковский процент. Однако, он не призывает всех так делать, «потому жизнь у многих гораздо тяжелее», чем у него самого.

В ноябре протоиерей уже призывал к дискуссии о создании в России системы, которая «была бы основана на этических правилах». В качестве примера он указывал на то, что это получилось у мусульман, которые отказались от ростовщичества, ссудного процента, но при этом не потеряли "эффективность исламского банкинга".