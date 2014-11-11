Церковь предложила создать православную систему банкинга

Российская православная церковь предложила подумать о создании православной системы банкинга. Это предложение прозвучало от главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. Он также призвал к дискуссии по поводу того, как сделать российскую экономику более независимой.

"Нам говорят, что известный кризис с падением рубля по отношению к доллару является показателем состояния нашей экономики. А кто это сказал? Мы видим, что экономика России не упала на ту четверть, на которую упал рубль. Это значит, кто-то пытается оценивать нас не по реальному состоянию нашей экономики, а по правилам информационного пузыря, который сначала надувается, потом спускается", - говорил священник на встрече в Москве с клубом "Русский предприниматель".

По его мнению, россиян пытаются убедить в том, что страна переживает катастрофу, хотя на самом деле мы видим, что это не так, и что эти оценки даются по указанию каких-то «внешних центров». «Сразу возникает вопрос: почему мы не можем выработать собственные оценки критериев состояния нашей экономики и ее будущего?» - заявил представитель церкви.

Он призвал к дискуссии: как добиться независимости России от управленческих решений и от оценок, "которые придуманы не нами, не по нашим правилам". Также в его речи был призыв создать не просто независимую банковскую систему, входящую в самостоятельные отношения с теми или иными центрами без посредничества внешнего центра в Нью-Йорке или в Гонконге, а «систему, которая была бы основана на этических правилах».

Всеволод Чаплин указал на то, что это получилось у мусульман, которые отказались от ростовщичества, ссудного процента, но при этом не потеряли "эффективность исламского банкинга". Священник предложил подумать над тем, "может ли Россия предложить православную систему банкинга без ростовщичества, входящую в прямые отношения с Китаем, исламским миром, иными возрастающими в мире центрами влияния". Вопрос о том, кто будет все это делать и что получится, остался открытым.