Пять ужасно сексуальных акций, которые разочаровали инвесторов

Если бы сами акции могли принимать решения, этот Новый год они бы отмечать не стали — слишком плохие результаты были в 2014-м. Компании с большими именами разочаровали инвесторов, они попросту не успевают за постоянно растущим фондовым рынком США (S&P 500 вырос на 11% в этом году).

Инвестиционный банк Jefferies считает, что этим компаниям все-таки нужно дать второй шанс. Как многие инвесторы беспокоятся о росте цен на акции, эти имена выглядят довольно привлекательно для заключения сделок в ближайшие 12 месяцев.

1. Pfizer: Инвесторы ищут дешевого производителя препаратов, но не упускают из вида Pfizer. Да, фармацевтический гигант расстроил инвесторов неудачной попыткой приобрести AstraZeneca за $ 118 млрд в мае. Но у Pfizer еще есть шанс, чтобы совершить более выгодное приобретение. Это одна из причин, почему Pfizer стоит на первом месте среди выбранных Jefferies компаний.

2. Boeing: После взлета в 2013 году, акции Boeing потеряли высоту в этом году из-за опасений по поводу растущего пузыря спроса на лайнеры. Но Jefferies дает потенциал «быкам» заработать на Боинге благодаря большому росту заказов. Boeing ждет до конца года прибыль в два раза больше, чем в конце 2013 года за счет того, что компания добилась сокращения расходов.

3. Starbucks: кофе-гигант - лучший год для многих акций в этом списке, но для этого по-прежнему был неутешительный. Рост акций компании составляет только 6% в этом году, а это почти половина от роста S&P 500. Это большое разочарование, учитывая, что 85% аналитиков дают рейтинг "покупать" этим акциям. Но это все в прошлом. Jefferies говорит, что Starbucks является его любимым активом среди растущих акций с большой капитализацией. Если этого не достаточно, Дженни Кэпитал недавно предсказал, что Starbucks может превзойти рыночную капитализацию McDonald's в $90 млрд к 2025 году.

4. CBS: Телеканал держит путь к светлому будущему. Медиа-гигант «вел себя» плохо в 2014 году - его акции упали на 18%, отчасти из-за слабого роста рекламы. Тем не менее, банк считает, что риски эти ограничены и CBS может получить рост доходов за счет продажи эфирного времени и лучшего распределения шоу-программ.

5. T-Mobile в США: Sprint отказалась от приобретения T-Mobile еще в начале августа и акции беспроводного провайдера до сих пор не могут оправиться от разочарования. Тем не менее, T-Mobile имеет положительные катализаторы, среди которых - сильный абонентский импульс. Jefferies считает, что импульс будет продолжаться и говорит, что T-Mobile остается привлекательным кандидатом на приобретение.



