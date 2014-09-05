Ключевые события и торговые идеи на 5 сентября

Предлагаем список ключевых событий пятницы 5 сентября и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 5 сентября:

EUR: German Industrial Production

CHF: Foreign Currency Reserves

GBP: Halifax HPI (possible)

USD: Non-Farm Payrolls, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings

CAD: Employment Change, Unemployment Rate, Ivey PMI

Торговые идеи:

Наконец-то насыщенный четверг на валютном рынке прошел. Если Банк Англии и Банк Японии больших сюрпризов не преподнесли, то ЕЦБ оторвался по полной. Процентная ставка в еврозоне была неожиданно понижена с 0,15% до рекордного минимума в 0,05%, а также объявлено о скором запуске программы покупок ABS. Евро, не ожидавший такого скорого подвоха, естественно, обвалился против всех основных валют.

Пара EUR/USD на новостях упала к отметке $1.3000. В пятницу участники рынка продолжат анализировать комментарии Марио Драги. Поддержка - на уровнях $1.2985, $1.2955 и $1.2900. Сопротивление — на $1.3105/10. Несмотря на солидную перепроданность, евро может опуститься к новым минимумам в случае выхода сильного NFP в Штатах (пятница, 16:30 МСК).

Тем временем продавцы GBP/USD тестируют поддержку $1.6400 на пробой. Пробой уровня $1.6390 откроет путь к $1.6300. Важных публикаций в Великобритании в пятницу не будет.

Заседание Банка Японии так и не оказало паре USD/JPY долгожданной поддержки: уверенно закрепиться выше 105.00 продавцы пока не сумели. Глава Банка Японии Курода подтвердил, что экономика ощущает на себе последствия повышения налога с продаж в апреле, но никаких намеков на необходимость дополнительного смягчения не сделал. Скорее, наоборот - глава японского ЦБ старательно подчеркивает, что восстановление экономики продолжается, несмотря ни на что. В ближайшие дни покупателям пары если и ждать помощи, то только из-за океана: следим за данными по рынку труда США. Сопротивление по паре расположено на 105.30/40, а поддержка - на 104.40 и 104.00.