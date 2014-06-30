На фоне отрицательного прогноза Moody's на Московской бирже резко вырос доллар.

Сегодня я уже писала о том, что международное рейтинговое агентство Moody's сменило прогноз рейтинга государственных долговых обязательств России на «негативный». Сложно было бы надеяться на то, что это никак не скажется на курсе доллара по отношению к рублю.На Московской бирже сегодня снова был зафиксирован рост доллара и евро. Доллар снова догнал границу в 34 рубля (это произошло в 13.30 мск), прибавив 26 копеек. Курс евро подрос на 36,5 копеек, и сейчас составляет 46,435 рубля. Стоимость бивалютной корзины к середине дня была 39,6 рубля.

Вместе с рублем пополз вниз и рынок акций. Индекс ММВБ к 13.00 снизился уже на 1,76 пункта (на 0,796%) в отношении к пятницу. Сейчас он составляет 1465,56 пункта. Индекс РТС потерял 20,42 пункта (и сейчас равняется 1359,33 пунктам). 46% бумаг, которые участвуют в торгах на ФБ ММВБ, просели в цене.

Удорожание доллара и евро по отношению к рублю, по мнению аналитиков, является результатом серьезного роста российской валюты за несколько предыдущих дней. Сегодня против рубля играет не только понижение рейтинга Moody's, но и окончание налогового периода.Что касается геополитических причин, то пока нет причин ни ожидать худшего (значение рейтинга не понизилось: ухудшился только прогноз, который может быть скорректирован как в положительную, так и в отрицательную сторону), ни слишком оптимистично смотреть в будущее. Например, Вашингтон и Брюссель уже готовят новый пакет санкций против России, причем затронуть они должны энергетический и финансовый секторы экономики. Это, как мы сами понимаем, ничего особенно прекрасного российской экономике не сулит.