Европу трясет: проблемы с Грецией, нефтью, железом, законом и, видимо, удачей

Начав неделю со снижения, вторник европейские биржи тоже провели в движении вниз. Национальный индекс Греции ASE обрушился максимально за последние 27 лет — на 13%. Это произошло на новостях о переносе президентских выборов в стране с февраля 2015 года на декабрь 2014. Парламент начнет выбирать президента Греции уже через неделю, с 17 декабря. Акции National Bank of Greece рухнули на 20%, Piraeus Bank — на 16%. Такая паника связана с тем, что возможен приход к власти левых партий, а это, в свою очередь, не несет за собой ничего хорошего банкам и кредиторам.

Вслед за собой Греция потянула и весь остальной регион.



Stoxx Europe 600 потерял 2,3%, продемонстрировав худшее поведение за два месяца. FTSE 100 ослаб на 2,14%; САС 40 — на 2,55%; DAX – на 2,21%.

Отдельные компании тоже терпели серьезные потери. Например, британский гигант ритейла Tesco Plc за вчерашний день дешевел на 15%. Остановился, правда, на 6,6%. Такое падение обусловлено сильным ухудшением прогноза на текущий финансовый год (напомню, он закончится в феврале 2015 года), чуть ли не вдвое уменьшив прибыль от торговых операций.

JPMorgan вчера снизил прогноз цен на железную руду. Ожидаемо поползли вниз котировки акций горнодобывающего сектора: Rio Tinto потеряла 1,2%, BHP Billiton ослабла на 1,6%; Anglo American – 1,7%.

Цены на нефть не радуют тоже: Total SA снизилась на 2,5%; котировки BP Plc упали на 2,7%.

Среди широкого ассортимента проблем в европейской зоне Deutsche Bank, выбрал проблемы с законом: его акции подешевели на 3,7%, потому что кредитор обвиняется в налоговых махинациях. В роли обвинителя выступают американские власти.



