Microsoft представила смартфоны для «сэлфи» и Skype

Microsoft анонсировала смартфоны Lumia 730 Dual SIM, 735 и 830, отличающиеся высоким разрешением фронтальных камер и предустановленной программой для отсылки фотографий в облачный сервис OneDrive. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» по итогам пресс-конференции компании.

Модели Lumia 735 и Lumia 730 Dual SIM близки по техническим характеристикам. Оба смартфона имеют фронтальные камеры с разрешением 5 мегапикселей. По мнению производителя, это позволит делать качественные «сэлфи» и выдавать видео высокого разрешения при связи по Skype. Фотографии и файлы могут быть сохранены в облачном хранилище Microsoft OneDrive.

Все анонсированные аппараты работают под управлением операционной системы Windows Phone 8.1 с дополнением Lumia Denim, что также, по данным производителя, улучшает качество отснятого материала.



Стоимость устройств не оглашена, но судя по техническим характеристикам они будут относиться к среднему ценовому диапазону.