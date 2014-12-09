EUR/USD: евро укрепляется на немецких отчетах

Во вторник днем евро растет против доллара на фоне отчетов из Германии, которые показали, что положительное сальдо торгового баланса страны получило рост в октябре больше, чем прогнозировали. Однако, данные по занятости в США все еще поддерживают американскую валюту.

Сейчас на торгах пара EUR/USD торгуется на уровне 1,2393. Скорее всего, пара найдет поддержку на уровне 1,2271 и сопротивление на уровне 1,2458.

Экономические отчеты показали, что положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось в октябре до €20,6 млрд с €18,6 млрд в сентябре. Аналитики ждали увеличения только до €19,2 млрд.

Евро вырос также против фунта. Пара EUR/GBP подросла до 0,7910.