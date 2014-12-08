Цена Brent упала ниже $68 после азиатских отчетов

К обеду цена на нефть Brent упала ниже $68 за баррель после публикации отчетов из КНР. НА 13:40 по мск январские фьючерсы на Brent снизились на 1,99% — до $67,70 за баррель. Стоимость фьючерсов на WTI упала 1,66% — до $64,75 за баррель.

Отчет, который смутил инвесторов — это показатели экспорта из Китая. Экспорт в ноябре увеличился на 4,7% (в прошлом году - 11,6%). Аналитики ждали рост на 8,2%. Импорт в ноябре снизился на 6,7% - ждали увеличения на 3,9%.

"Мы ожидаем, что статистика по торговле Китая вызовет дальнейшее падение цен на нефть, так как данные по экспорту оказались ниже ожидаемых", — говорил аналитик Phillip Futures Дэниель Анг.

Еще один фактор, который давит на нефтяные цены — ухудшенный прогноз Morgan Stanley по ценам на Brent. Их базовый прогноз на следующий год был изменен - до $70 за баррель с $98, на 2016 год — до $88 со $102 за баррель. "Без вмешательства ОПЕК рынки могут стать несбалансированными, с пиком переизбытка во втором квартале 2015 года", — говорится в прогнозе Morgan Stanley.

Негативное движение на нефтяном рынке еще было после новости о том, что Саудовская Аравия дает рекордные скидки на нефть за январь для США и Азии.