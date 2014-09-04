Прогноз на четверг: бенефис регуляторов

Если события на Украине будут подтверждать вчерашнюю успокаивающую риторику Порошенко и Путина, то фондовые индексы могут получить на этом фоне серьезную поддержку. Но будут сегодня и другие поводы для движения фондовых рынков: США опубликуют данные о занятости, например. Если эта статистика будет позитивной, то американские индексы могут повыситься, даже вопреки тому, что пора бы уже произойти и техническому отскоку от исторических максимумов.

В Европе ждут выступления Драги. В зависимости от того, какую монетарную политику примет ЕЦБ, индексы или вырастут (если будет объявлено о запуске дополнительных мер стимулирования), или снова начнут падать (если меры эти будут отложены).

Что касается отдельных компаний — можно обратить внимание на акции Facebook, которые сейчас в восходящем тренде, и на Samsung Electronics.



Снижение геополитической напряженности негативно сказывается на рынке драгоценных металлов. Позитивные данные США тоже не добавляют золоту оптимизма. Целью по желтому металлу может стать 1248,83 доллара за тройскую унцию. Серебро следует за своим «старшим братом» и имеет шансы к снижению на отметку 18,608.

Восходящая коррекция нефти может продолжиться. В четверг будет опубликован отчет о запасах «черного золота» в США, и предполагается, что запасы эти сократятся. Соответственно, вырастет и спрос, и поэтому нефть может быть поддержана этими событиями. Рост Brent оценивается уровнем сопротивления 103,13.

На валютном рынке царит оживление и беготня: на сегодня были назначены решения о монетарной политике сразу трех крупнейших мировых регуляторов: Банка Японии (он уже отчитался, и в политике ничего не изменилось), Банка Англии и ЕЦБ.

ЕЦБ в случае запуска программы количественного стимулирования может опустить евро к отметкам 1,31 и 1,3060.

Банк Англии, скорее всего, ничего особенного о повышении ставок не скажет: уж очень невразумительными и серыми были британские отчеты в этом году. Монетарная политика останется неизменной, а пара GBP/USD вряд ли отреагирует на это чем-то серьезным.