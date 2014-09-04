Интриги предстоящего заседания ЕЦБ

Сегодня вечером состоится очередное заседание Европейского центрального банка. Основная интрига для трейдеров - даст ли Марио Драги какие-то подсказки о возможном запуске программы количественного смягчения.

На последнем заседании Драги намекнул, что регулятор занимается разработкой данной меры, из чего инвесторы сделали вывод, что запуск QE может произойти совсем скоро. Впрочем, сегодня эти надежды могут быть развеяны, поскольку противники количественного смягчения все еще остаются, особенно в Германии. Вместе с тем, в самом ЕЦБ, похоже, начали осознавать, что решить проблемы европейской экономики в одиночку центральный банк не сможет.



Во время выступления в Джексон Хоуле 22 августа Драги заявил, что свой вклад в восстановление экономики должна внести бюджетная политика, тем самым признав, что силы центробанка ограничены. Иными словами, Драги хочет, чтобы политики забыли про меры жесткой экономии и начали увеличивать госрасходы. Сегодня участники рынка будут внимательно слушать выступление господина Драги, чтобы понять, сохранит ли он тональность выступления в Джексон Хоуле или нет.

О том, что QE может быть объявлена сегодня, речи практически не идет, да и никто из экспертов особых иллюзий по этому поводу не строит. Вопрос заключается лишь в риторике. Экономический обозреватель Григорий Бегларян, например, уверен, что ЕЦБ не запустит QE раньше следующего года. Аналогичной точки зрения придерживаются и аналитики из западных банков. Многие считают QE самой крайней мерой.

"QE становится все более неизбежным, так как инфляция по-прежнему не дотягивает", - сказал Гийом Менюэ из Citigroup. Он ожидает, что ЕЦБ объявит о подобных планах в декабре. Аналитики, опрошенные Reuters, оценивают вероятность начала программы выкупа активов к марту следующего года лишь в 40%.

Сегодняшнее заседание интересно еще и тем, что на нем будут представлены обновленные экономические прогнозы. Именно они и станут ключевым моментом мероприятия. Судя по удручающей динамике макроэкономических показателей последних месяцев, высока вероятность, что предыдущие прогнозы будут пересмотрены. Напомним, в июне ЕЦБ предсказывал, что инфляция ускорится до 1,5% в последнем квартале 2016 г., тогда как в марте ожидалось повышение до 1,7 процента. Насколько будет пересмотрена оценка в этот раз?

