США и Китай борются за звание "Экономика №1". Кто его достоин?

Вчера весь день американские СМИ мерились экономиками: выясняли, чья больше или круче — американская или китайская. Заголовки типа «Официально: Америка теперь на втором месте» и «Извините, но Америка по-прежнему №1» в одном и том же издании уже никого не удивляли.

Итак, вот еще один текст от портала MarketWatch - «Экономика США по-прежнему больше, чем в Китае, но, возможно, это не так важно». Комментарии о том, что Китай в настоящее время занимает большую часть мировой экономики, чем США, хотя бы когда корректируется с учетом покупательной способности, также прозвучали в четверг.

Данные, опубликованные Международным валютным фондом, удивили лауреата Нобелевской премии, экономиста Джозефа Стиглица и обозревателя MarketWatch Бретта Арендса — о том, что пришел конец эпохе, когда США был во главе мировой экономики и фактически стоял у ее власти. Однако, другие эксперты не согласились, например, профессор Гарвардского университета и бывший советник администрации Клинтона Джеффри Френкель утверждает, что Америка все еще находится на вершине.

Пока экономические анализы «возвращали» США на комфортное место на вершине мирового рейтинга, экономист HSBC Фредерик Нойманн сказал, что это реальный урок от МВФ — мол, обратите внимание: Китай и развивающиеся страны Азии в целом стали играть более решающее значение для мировой экономики.

"Это не обязательно правильный способ оценивать «важность» рынка в мире", - пишет Нейман. "Вот например, международные уровни покупательной способности лучше всего показывают реальную картину, чем ВВП в долларах США".

Другими словами, влияние экономики должно быть измерено теми факторами, которые влияют на экономики в глобальном масштабе, а не только в своей собственной валюте. Так что если вы посмотрите на ВВП в долларах у США, то он составляет 22% от общего в мире, в то время как зона евро составляет 17%, и Китай составляет 11%.

"Но это не умаляет растущую важность Азии", - пишет экономист HSBC. "С одной стороны, совокупный ВВП в долларах в Азии будет показывать такие же цифры, как США в первый раз в этом году". Кроме того, Китай и развивающиеся рынки Азии очень быстро растут. Опять же посмотрите на 11% ВВП Китая в мировом ВВП, например, по сравнению с тем, сколько было в 2000 году - только 4%.

Нейман утверждает, что из-за этого быстрого роста экономики и ее влияния на мировой спрос азиатские страны фактически стали на голову выше (с точки зрения влияния). Если вы посмотрите на то, что происходит с региональным спросом, когда экономика замедляется или ускоряется, то же самое происходит в развивающихся странах Азии в настоящее время — большую роль начали играть как в экономике США, так и в зоне евро.

"Таким образом, если рост региона на 1 процентный пункт произошел, Запад должен «вычесть» из своего 1 процентный пункт. Мир нуждается в поддержке Азии", - пишет Нейман. В результате "США больше не является единственным спасителем для роста Азии - не только потому, что рост через Тихий океан развивается очень слабо и по старым стандартам, но также из-за сокращения доли Америки в мировом рынке спроса", - заканчивает он.