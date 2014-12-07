Дуэль: нефть против возобновляемых источников энергии

Во всем мире в связи с резкими падениями цен на нефть задумались — а может, пора бы уже переходить к другим источникам энергии? Потому что низкие цены на нефть заставляют рассчитывать заново экономические отчеты и прогнозы, менять планы и бюджеты целых стран. К тому же аналитики до сих пор с огромным воодушевлением отдают предпочтение развитию возобновляемой энергетики.

В ноябре «солнечная ферма» Topaz перешла на полную мощность. Этот энергетический центр стоит $2,5 млрд и имеет мощность 550 мегаватт - крупнейший в мире. Благодаря ему электричество получают 160 тыс. домохозяйств в Калифорнии. В то же время в США подобные солнечные фермы стали мощнее — выдают более 1 гигаватт вот уже три квартала подряд. Общий рост мощности в этом году, по прогнозам, превысит прошлогодний рекорд на 36%.

"Несомненно, решение ОПЕК неким образом повлияет на возобновляемую энергетику, так как мы считаем, что высокая цена на нефть является ключевым двигателем роста возобновляемой энергетики",– говорит Флора Ченг, аналитик рынка энергетики в Bernstein Research.

Но снижение нефтяных цен приведет лишь к тому, что некоторые проекты будут отложены, но не прекратит развитие возобновляемой энергетики. Примерно такие же мысли были в ноябрьском отчете Bernstein, авторы которого давали положительный прогноз для возобновляемой энергетики в Азии.

"Солнечная энергетика по-прежнему дешевле, чем электричество, полученное за счет сжигания горючих ископаемых. Просто сейчас разница в цене немного меньше", – добавляет Ченг. Он также говорит, что такие технологии, как солнечная энергетика, имеют большое значение для развивающихся стран — например, для Индии, где много солнечного света.

Во всем мире возобновляемые источники энергии – биомасса, геотермальная энергия, гидроэнергия, солнечная и ветряная энергия – самые быстрорастущие. Когда снизился уровень использования гидроэнергии, выросла добычи ветряной и солнечной энергии.

По оценкам аналитиков, нефть так и будет дешеветь ближайшие годы. Но серьезные изменения ждут в энергетическом секторе.

Цены на газ из Henry Hub, по прогнозам, снизятся примерно на 14% в 2015 году, вслед за этим потребление газа увеличится на 3%. За этот же период доля возобновляемых источников должна вырасти почти на 6%.

"Возобновляемая энергетика – это технология. В технологическом секторе цены всегда снижаются. Горючие ископаемые добываются. В добывающем секторе цены всегда растут", – говорится в отчете Bernstein.

В нефтяной промышленности - серьезные изменения. Цены на Brent снизились на 35% за полгода. Что касается солнечной энергетики, то с 2012 г. средняя цена проектов по электрогенерации за счет энергии солнца снизилась на 45%. И она продолжает дешеветь очень быстро. По мнению аналитиков, солнечная электрогенерация в 2020 году станет конкурентом газовой электрогенерации на ключевых рынках.

Главная угроза росту возобновляемой энергетики – это не цены на нефть или газ, это политические меры и меры регулирования. Некоторые проекты инвестиций в солнечную энергетику, например, в США, истекают в 2016 году, а в Евросоюзе — примерно к 2020 году. Пока не понятно, будут ли дальше государства помогать развитию этой отрасли.

Последний пункт — это изменение климата. Потому что цена на сырье - не единственный двигатель роста возобновляемой энергетики. Куда больше беспокоят ученых климатические изменения. "Климатическое соглашение между США и Китаем изменит общее направление в национальной стратегии Китая по вопросу развития сектора возобновляемой энергетики", – отмечают аналитики.

На заре эпохи дешевой нефти возобновляемые источники потеряли свое прежнее положение. Тем не менее сейчас инвестиции в этот сектор могут стать очень выгодными в долгосрочной перспективе, когда цены на нефть неожиданно начнут расти, говорится в отчете Bernstein.

"Цена солнечного света не меняется со временем. И не нужно противопоставлять сегодняшние цены на солнечную энергию и сегодняшние цены на нефть. Скорее надо сравнивать сегодняшние цены на солнечную энергию с ценами на нефть в течение следующих 20 лет", – отмечается в отчете.