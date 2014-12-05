Нефть дешевеет после новостной "утки" от Саудовской Аравии

В мире цены на нефть в пятницу утром продолжают падать. Причина — новости о том, что госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco предоставляет рекордные скидки на нефть за январь для США и Азии. Таковы экономические данные торгов.

На 8:17 по мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,51% — до $69,16 за баррель. Стоимость WTI упала на 0,59% - до $66,42 за баррель.

Вчера государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco заявила, что снижает январские цены на нефть для экспорта в США и азиатские страны. Причем цена для Азии была снижена до минимума 2000 года. Однако спустя некоторое время компания отозвала свое заявление, но успела вызвать некоторое замешательство на рынке.

Что более странно - компания все-таки не стала опровергать снижение цен на нефть.

"Королевство не хочет субсидировать Иран, Ирак и Венесуэлу и желает, чтобы рынок сам определял цены… Это, в сущности, новая игра с мировой нефтью", — цитирует Bloomberg вице-председателя IHS Inc. Даниэль Ергин.

"Похоже, что саудовцы получат то, чего хотели. Цены и дальше будут находиться под давлением", — считает старший рыночный аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн.

Напомним, мировые цены на нефть резко упали после заседания ОПЕК, где было решено сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в день. Цены тогда упали: Brent и WTI подешевели до $67,53 и $63,72 соответственно.