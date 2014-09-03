Под эмбарго РФ попала почти половина всего аграрного экспорта ЕС, что оценивается в 5 млрд евро - ЕК

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия оценила в 5 млрд евро объем аграрного экспорта, попавшего под российское эмбарго. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и аграрному развитию Дачан Чолош.

"Российское эмбарго затронуло 4,2 процента всего экспорта /28 стран/ Евросоюза. Это чуть меньше половины всего нашего экспорта в Россию. Общая стоимость /этого объема/ оценивается в 5 млрд евро", - сказал Чолош.

По его словам, Россия является вторым по величине импортером сельскохозяйственной продукции ЕС. "Мы экспортируем в Россию 10 проц от всей нашей сельскохозяйственной продукции. Эмбарго сильно затронуло, в частности, сектор овощей и фруктов. 29 проц всех овощей и фруктов шли из ЕС в Россию. Кроме этого, существенно задет и сектор молочной продукции - 32 проц сыра и 28 проц масла", - сказал Чолош.

Еврокомиссия приняла сегодня решение о выделении дополнительно 30 млн евро для поддержки агропроизводителей в связи с продовольственным эмбарго России, сообщили в Еврокомиссии /ЕК/.

Дополнительные средства выделены для расширения финансовой базы программ общей аграрной политики ЕС. "Эти программы являются инструментом аграрной политики ЕС по преодолению трудностей на рынке в результате российского эмбарго. Они помогут производителям найти новых торговых партнеров внутри и за пределами Евросоюза", - отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству Дачан Чолош.

По его словам, 30 млн евро - это лишь половина дополнительного финансирования программы в рамках общей аграрной политики. "Эти программы финансируются совместно Еврокомиссией и частным сектором, то есть речь идет о 30 млн евро со стороны Еврокомиссии и дополнительных 30 млн евро со стороны частного сектора на ежегодной основе", - подчеркнул Чолош.

"Еврокомиссия достаточно оптимистично смотрит на развитие ситуации. У нас качественная продукция, и если Россия не хочет ее покупать, мы найдем новых покупателей", - сказал он.

Еврокомиссия 11 августа объявила о выделении 32,7 млн евро для поддержки европейских производителей персиков и нектаринов, а 25 августа - 125 млн евро для производителей фруктов и овощей.

В то же время, по оценкам экспертов, потенциальный ущерб для европейского сельскохозяйственного экспорта от российских контрмер может составить более 7 млрд евро.

Россия 7 августа ввела пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Ответные санкции представляют собой запрет сроком на один год на импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Под ограничение не попали некоторые виды готовой продукции из мяса /за исключением колбасы/ и рыбы. По данным Федеральной таможенной службы, суммарный импорт "запрещенного" продовольствия из этих четырех стран и ЕС составил примерно в 2013 году около 9,1 млрд долларов.

По данным Еврокомиссии, в 2013 году объем экспорта сельхозсырья и продовольствия из стран ЕС вырос на 5,8 проц - до 120 млрд евро.