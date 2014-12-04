Прогноз Минэкономразвития назвали просто "набором цифр"

По мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, проект нового прогноза от Минэкономразвития — это просто "набор цифр". Такое мнение он озвучил перед посланием Путина Федеральному собранию.

"Я не понимаю этих цифр, просто скажу. На мой взгляд, это просто такой набор цифр", - сказал он.

Напомним, ранее на этой неделе Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз социально-экономического развития России на 2014-2015 годы. По ожиданиям ведомства, российская экономика войдет в рецессию уже в I квартале 2015 года. В макропрогнозе ожидается снижение ВВП на 0,8% в 2015 году, одна из причин пересмотра - снижение прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в следующем году со $100 до $80 за баррель.