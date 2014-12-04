Нефтяные цены бьют по американским банкам и технологиям

Во всем мире очень активно обсуждают перспективы развития сланцевой нефтедобычи в США на фоне падения цен на нефть. Но ущерб получит не только нефтегазовый сектор, но и сама американская экономика. Тут она, получается, уникальная, потому что пострадает от падения цен, не будучи нефтеэкспортером.

В особенности большие потери понесут американские банки.

На этой неделе аналитик из Oppenheimer Крис Котовски опубликовал отчет, где говорит о том, что инвесторам следует быть более бдительными в плане энергетического бизнеса. Однако, он отметил, что банкам Bank Of America, Citigroup, CIT Group и JP Morgan ничего не угрожает. Котовски напомнил, что когда цены на нефть упали в 1980-х годах, четыре из шести крупнейших банков Техаса "пришли к нулю". Дело в том, что в крупнейших американских банках на энергетические и связанные с этой отраслью компании приходится от 7% до 21% коммерческих кредитов. Отсюда понятно, что банки могут пострадать от дефолтов в нефтяном секторе.

Издание The Telegraph представило страшную картину: долговой пузырь лопается из-за низких цен на нефть, и это приводит к «эффекту домино». Таким образом, финансовый крах 2008 года повторится, по крайней мере, на рынке "мусорных" облигаций.

Надо заметить, что такой кризис возможен в том случае, если цены на нефть будут низкими долгое время. И как только первые компании объявят о дефолте, кризис быстро начнет развиваться.

О прямом ущербе для банков только из-за возможного кризиса в нефтяном секторе говорить нельзя, это понятно. У многих из них просто есть какая-то доля кредитных обязательств в отношении энергетических компаний, а эти обязательства могут быть весьма расплывчатыми. Например, это может быть резервное копирование кредитной линии какой-то крупной нефтяной компании, которая, скорее всего, будет чувствовать себя хорошо в любом случае. Ее риски минимальны.

Получается, что низкие нефтяные цены – это проблема не только для нефтяных компаний и стран-экспортеров. Инвестфонды, которые хотят большой прибыли, вложили серьезные деньги в нефтегазовый сектор. И если цены не восстановятся, то множество людей и компаний в США потеряют свои деньги.

В конце концов, кризис в нефтяной сфере может ударить и по альтернативной энергетике. Как смогут развиваться альтернативные технологии, если им приходится сокращать потребление топлива?

Так, под угрозой будут проекты Tesla Motors. Акции компании падают на 22% с сентября, как раз когда нефть начала сильно дешеветь. Есть сомнения, что компания захочет продолжить наращивание объемов производства автомобилей в ближайшие годы. Toyota, например, сообщила, что продажи Prius снизились на 14% в ноябре. Частично это связано именно с падением нефтяных цен. Если цены на бензин растут, люди охотнее покупают альтернативные автомобили, которые используют другой вид энергии. Экономить за счет эффективности нет смысла. Вполне серьезно идут разговоры о моделях автомобилей, которые будут ездить на новом топливе или за счет электричества.