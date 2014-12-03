Самый беспокойный рубль: где ошибся центробанк РФ?

Нынешние темпы ослабления рубля, мягко говоря, многих просто пугают. Что будет дальше, как себя вести, на сколько подорожал доллар и евро — эти темы на первых полосах всех новостных изданий. Что может сделать сейчас ЦБ? Где совершен просчет?

«Приключения» курсов валют в России стали популярной темой для обсуждения в СМИ и просто для разговоров. Подобных резких скачков валютных курсов на рынке не было с 1998 года.

Конечно, некоторые эксперты уверяют, что само по себе падение рубля — это не только отрицательные последствия: стабилизация курса под новые условия позволяет избавляться от дисбаланса экономики и дает новые возможности. Однако это все равно вынуждает ставить под сомнение стабильность банковской системы.

Финансовая стабильность, которую обязан сохранять центробанк, это ли тот самый рост курса доллара за 6 дней с 44,5 до 54 руб.? Очевидно, что нет. В условиях относительно стабильного внешнего фона такая динамика говорит о разрушении внутренней структуры рынка.

Когда компании не смогли или не захотели продлевать кредиты в иностранной валюте, они просто стали скупать валюту. Тогда центробанк отказался от валютного коридора, потому что испугался потери резервов по текущему курсу. И оно-таки сказалось: он стремительно улетел вверх. Возможно, Банку России стоило немного повременить с этим, продав в октябре примерно $30 млрд, чтобы насытить рынок валютой. Либо отказаться от регулярных интервенций в тот момент, когда местный спрос на доллар был удовлетворен и это не вызвало бы ажиотажного спроса.

Затем, дав еще один импульс доллару, центробанк практически «скрылся» с рынка, обещав вернуться, если ситуация будет угрожать финансовой стабильности страны. И такая ситуация вскоре возникла: теперь вне связи с нефтью доллар стал монотонно и с ускорением расти, потому что исправить какой-либо перекос баланса на валютном рынке в сторону спроса стало попросту некому.

Остановить рост доллара удалось путем «вербальных» интервенций — в них участвовали ЦБ, Минфин, депутаты, аналитики и даже президент. Иначе бы просто не поверили.

Несколько дней блуждания, а затем внешний толчок - очередное снижение цен на нефть, что заставило курс снова расти. И доллар дошел до 54 рублей.

Ошибка центробанка была в том, что «вербальные» интервенции надо было использовать, только если есть абсолютная уверенность в том, что слово будет сдержано. Иначе это «одноразовая пуля» и потом никто не поверит уже вашим словам. И вот в понедельник, 1 декабря, возникают большие заявки на продажу валюты, но центробанк не захотел никак это комментировать, а ведь они посеяли угрозу возникновения финансовой стабильности. Зря ЦБ отказался от комментариев, потому что сразу появились слухи, что продавал валюту не он, а какой-то коммерческий участник. И вот уже во вторник, после падения до 50,30, курс доллара опять вырос до 54,30 - на 4 рубля при растущей-то нефти!

Теперь хранить сбережения и вести бизнес в рублях становится просто невыгодно. И задача ЦБ - ограничивать волатильность внутри дня. Если так пойдет и дальше, рынок продолжит «хватать» налету любые зацепки и поводы к изменению курсов, то участие центробанка скоро вообще станет необязательным.

Наконец, самое важное: даже идеальная политика центробанка РФ не может гарантировать стабильность рубля в будущем. Причины валютного кризиса — отток капитала, который вызвали ухудшение инвестиционного климата, отсутствие положительных ожиданий от будущего, нежелание и невозможность для иностранных инвесторов вкладываться в российские активы. Чтобы предотвратить развитие глубокого экономического кризиса, России необходима срочная смена политического вектора.