Госдолг США превысил 18 трлн доларов

Государственный долг США перевалил за отметку 18 трлн долларов, сообщает Fox News.

Было подсчитано, что за годы правления Обамы госдолг увеличился на 70%. В 2009 году, когда Обама вступал на пост президента, он составлял 10,6 трлн долларов.

Вокруг этой новости развернулась новая волна критики в адрес администрации американского президента. Его обвиняют в провальной политике бюджетных расходов. Республиканцы заявляют о необходимости сократить расходы на социальные нужды.

«Это печальный рубеж для Америки», — заявил председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус.

Прибус вспоминает, что в 2008 году Обама обвинял Буша-младшего в безответственности за то, что при нем госдолг вырос на 4 трлн. Увеличив госдолг на 7,3 трлн, Обама, по словам Прибуса, вышел на «новый уровень безответственности».

РЕКЛАМА

Член организации Tea Party Patriots Кевин Броутон высчитал, что такой размер госдолга теоретически ложится на каждого американца суммой в 56 250 долларов.

«Наши дети и внуки заслуживают лучшего», — заявили республиканцы.