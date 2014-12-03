Большая часть европейских индексов выросла во вторник

Европейские индексы закончили торги ростом в ожидании заседания ЕЦБ. Акции компаний энергетического сектора выросли. Завтра, 4 декабря, состоится заседание руководства ЕЦБ по определению монетарной политики, и более половины опрошенных агентством Bloomberg экспертов считают, что сейчас — самое время для регулятора начать выкуп государственных облигаций стран еврозоны. На этих ожиданиях и растут европейские рынки.

Сводный индекс самых крупных предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,5%; Dow Jones Euro Stoxx вырос на 0,17%; FTSE 100 окреп на 1,29%; САС 40 «потолстел» на 0,25%. А вот DAX показал отрицательную динамику — он потерял 0,30%.

Как ни странно, веселее всех рос нефтегазовый подындекс, прибавив 3,1%. Акции Afren Plc прибавили 8,3%; Genel Energy выросли на 13%. Вчера вечером по информагентствам мира пробежал было слух о слиянии Shell и BP. На этом они начали быстро расти, однако потом слухи начали сходить на нет, и итоговое увеличение акций остановилось на 4,7% для BP и на 4,1 — для Royal Dutch Shell.

Вырос во вторник и горнодобывающий сектор. BHP Billiton прибавил 2,2%; ArcelorMittal окреп на 3,3%.

Британский страховщик Friends Life Group Ltd пустил слух о том, что его покупает более крупная компания отрасли — Aviva Plc. Сумма сделки составит $ 8,8 млрд — это будет самый серьезный договор в британской страховой отрасли за последние полтора десятилетия. Акции Aviva на этих новостях тоже подорожали: они прибавили 1,4%.

Забастовка пилотов Lufthansa не пошли на пользу компании, и акции ее упали на 1,2%.