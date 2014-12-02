Резервный фонд РФ за ноябрь вырос на 12,9%, ФНБ - на 11,2%

МОСКВА, 2 декабря — РИА Новости. Резервный фонд РФ за ноябрь увеличился на 12,9% — до 4,387 триллиона рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 11,2%, до 3,944 триллиона рублей, сообщил Минфин.



"По состоянию на 1 декабря 2014 года совокупный объем Резервного фонда составил 4 триллиона 386,91 миллиарда рублей, что эквивалентно 88,94 миллиарда долларов… Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 3 триллиона 944,12 миллиарда рублей, что эквивалентно 79,97 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.



На 1 ноября 2014 года Резервный фонд составлял 3,886 триллиона рублей, ФНБ — 3,547 триллиона рублей.

