За месяц объем Резервного фонда РФ уменьшился на 440,5 млрд рублей

Резервный фонд России за октябрь сократился на 440,5 млрд рублей.

Кроме того, уменьшился и объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) – на 150,4 млрд рублей. Об этом накануне стало известно из доклада Минфина РФ. Так, совокупный объем Резервного фонда на 1 ноября составил 4 трлн 229 млрд руб., тогда как месяцем ранее этот показатель находился на отметке в 4 трлн 670 млрд руб. ФНБ на 1 ноября насчитывает 4 трлн 728 млрд рублей, в октябре - 4 трлн 878 млрд руб.

За прошлый месяц из Резервного фонда было продано 1,88 млрд долларов США, 1,65 млрд евро, а также 0,27 млрд фунтов стерлингов. Всего было выручено 260 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование дефицита бюджета страны.