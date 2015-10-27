Резервный фонд России может опустеть в 2016 году

Министр финансов России Антон Силуанов во вторник высказал озабоченность по поводу здоровья экономики России. Он рассказал, что если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, Резервный Фонд страны может быть полностью исчерпан в 2016 году.

Силуанов сообщил членам верхней палаты парламента, что если цена на нефть останется ниже $50 за баррель, а курс доллара останется неизменным, то бюджет недополучит 900 млрд рублей ($14,14 млрд). Об этом пишет сегодня информационное агентство ТАСС.

«Наш объем резервов в 2015 году уменьшится примерно на 2,6 трлн рублей ($40,85 млрд) — более чем наполовину», — цитирует Силуанова информационное агентство ТАСС.

«Это означает, что 2016 год будет последним, когда мы сможем себе позволить тратить наши резервы таким образом. После этого резервов у нас не будет», — предупредил министр.

Резервный фонд России составляется из доходов федерального бюджета, из производства и экспорта нефти, природного газа и нефтепродуктов. Он был основным инструментом для покрытия бюджетного дефицита правительства, обусловленного резким удешевлением нефти. По состоянию на 1 октября, Фонд стоил 4,67 трлн рублей ($70,51 млрд).

Ранее в этом месяце Минфин заявил, что на покрытие дефицита бюджета в сентябре было потрачено 402,2 млрд рублей из Резервного фонда. Это вдвое больше суммы, потраченной совокупно в июле и августе.

В июле Минфин говорил, что пополнение Резервного фонда должно начаться как только цены на нефть превысят $70 за баррель. Как несложно заметить, текущие цены до этого показателя, мягко говоря, не дотягивают. Силуанов подчеркнул важность самого наличия Резервного фонда для экономики России: «Без резервов мы потеряем стабильность».

Надежды на скорое восстановление цен на нефть практически нет — рост экономики Китая замедляется, а производство в крупнейших странах-поставщиках — напротив, растет.

В России в качестве источника дохода выступает преимущественно нефть, поэтому когда ее стоимость упала со $ 114 за баррель к нынешнему уровню ($46,56), экономика страны получила тяжелый удар.

Добавим сюда санкции, которые поставили Россию в изоляцию от большей части мировой экономической сцены. В III квартале 2015 года ВВП снизился на 4,5% (по официальным данным).

В мае средства Резервного фонда использовались для покупки валюты, чтобы предотвратить излишнее укрепление рубля по отношению к доллару (что препятствовало конкурентоспособности российского экспорта). Однако с лета российская валюта возобновила падение и сейчас торгуется на уровне 63,9 рубля за доллар.