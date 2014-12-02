Прогноз Минэкономразвития. Издание новое, ухудшенное.

Министерство экономического развития РФ представило новый, более пессимистичный макроэкономический прогноз России на следующий год. Согласно этому прогнозу, предсказывавшаяся ранее стагнация могла считаться хорошим сценарием, ведь теперь ожидается рецессия. Рост цен оценивается на 7,5%; отток капитала продолжится и составит $125 млрд, а снижение инвестиций составит 3,5%. ВВП упадет на 0,8%.

Вход в рецессию ожидается уже в I квартале 2015 года. Специалисты из минэкономразвития предполагают, что до «дна» экономика России дойдет к середине следующего года, после чего ожидается отскок и разворот.



Еще совсем недавно — в сентябре — прогноз динамики ВВП РФ в 2015 году оценивался как +1,2%. Теперь вместо этого ожидается снижение на 0,8%. Причин этому развороту ожиданий — две. Первая — снижение среднегодовой цены на нефть марки Urals в течение следующего года до 80 долларов за баррель (ранее предполагалось, что нефть будет стоить в среднем 100 долларов за баррель). Вторая причина — увеличение срока действия западных санкций. Сначала минэкономразвития предполагало, что санкции будут сняты уже в середине 2015 года. Теперь мы исходим из действия санкций до самого конца 2015, а может быть, и дольше.

Министерство пересмотрело свой прогноз по инфляции. Разумеется, она повысилась, причем не только на 2014 год, но и на 2015. 2014 год даст нам 10%-ный рост цен, а в 2015 году они вырастут до 7,5%.

Отток капитала в 2014 году вырос на 25% — до 125 миллиардов долларов — и это только если считать официальные данные. Прогноз на 2015 год тоже вырос, причем чуть ли не вдвое — с 50 млрд долларов до 90 млрд. Увеличение оттока капитала связано и с украинским кризисом, и с санкциями целого ряда стран по отношению к экономике нашей страны. В этих условиях становится все сложнее привлекать внешнее финансирование проектов развития российского бизнеса. Внешние рынки капитала сейчас практически закрыты для нас.

Инвестиции в основной капитал станут меньше на 3,5%. В сентябрьском прогнозе предполагалось их увеличение на 2%.

Курс доллара в 2015 году оценивается в среднем в 49 рублей. Минэкономразвития РФ сначала предсказывало сумму 37,7 рублей за доллар, но теперь увеличило эту цифру. Сейчас курс доллара находится выше 50 рублей, а цена на нефть гораздо ниже прогнозных 80 долларов. Однако эксперты говорят, что будет отскок от исторических минимумов.