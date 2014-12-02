Рубль растет против доллара и евро сегодня на торгах

Во вторник утром на Московской бирже российский рубль немного набирает силу. В свою очередь, доллар и евро дешевеют. Таким образом, вчерашняя вечерняя коррекция продолжается.

Российская национальная валюта растет вслед за отскоком нефтяных цен и слухами об интервенциях ЦБ. Так, на 11:22 по мск курс доллара составлял 50,850 руб. (падение на 0,20%), курс евро - 63,280 руб. (минус 0,73%).

Доллар сегодня может поддержать очередная речь председателя ФРС Джанет Йеллен, которая намечена на 16:30 по мск.