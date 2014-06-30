Азиатские фондовые индексы — в зеленой зоне

Большая часть азиатских площадок торгуется сегодня в зеленой зоне. В понедельник еще не произошло крупных событий, которые замедлили бы рост индексов или изменили направление их движения. Такие события ожидаются завтра, во вторник: будут опубликованы июньский PMI в Китае и индекс доверия Танкан за второй квартал в Японии.

Но уже сегодня появилась информация о том, что промышленный рост в Японии составил 0,5% за май (в то время как в апреле он снизился на 2,8%). В июне японские власти прогнозируют спад этого показателя на 0,7%, а в июле ожидается полуторапроцентный рост.

Сводный фондовый индекс ATP MSCI Asia Pacific подрос на 0,1%. Это в три раза меньше, чем прибавка на минувшей неделе. Всего с начала текущего квартала по 27 июня этот индекс взлетел на 5,1% - очень хороший показатель.

Nikkei 225 и Hang Seng выросли на 0,2%, Kospi прибавил чуть больше (0,3%).

Продолжает снижаться австралийский S&P/ASX 200: он упал на 0,4%. Это связано с тем, что 30 июня в Австралии заканчивается финансовый год, а значит, инвестиционные портфели претерпевают изменения и корректировки.

Что касается отдельных компаний, то стоит отметить тайваньского производителя мониторов Innolux Corp (увеличение на 6,1%) и японскую мебельную сеть Nitori Holdings Co. (рост на 4,2%). Серьезно упали акции самой большой австралийской авиакомпании — Quantas Airways Ltd. : они потеряли 4,3%.