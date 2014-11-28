Volvo открывает под Калугой еще один завод за 90 млн евро

Автоконцерн из Швеции Volvo Trucks построил в Калужской области завод, на котором будут выпускать кабины для собираемых в России грузовиков. Стоимость проекта - 90 млн евро.

Мощность нового завода совпадает с производственной мощностью соседнего завода по сборке грузовиков — 15 тыс. кабин, в том числе 10 тыс. для грузовиков Volvo и 5 тыс. для грузовиков Renault. Локализовать производство собрались недавно, завод кабин начали строить уже летом прошлого года. Сейчас локализация стала иметь критическое значение для автопроизводителей, особенно после сильного падения рубля. Автоконцернам приходится повышать цены на автомобили, собранные из компонентов европейского производства. Вслед за повышением цен падает спрос.

После запуска завода локализация производства российских грузовиков Volvo и Renault составит 30% (сейчас только 15%). На российском заводе кабин будут выполнять сварку и окраску, штампованные детали будут привозить из Франции.

Общий объем инвестиций Volvo в РФ, включая запущенный в 2009 году сборочный завод, а также завод экскаваторов и сервисные станции, составляет около 250 миллионов евро.