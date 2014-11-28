Отчет по безработице в еврозоне - итоговые данные

Пятый месяц подряд безработица в еврозоне остается на уровне 11,5%. Октябрь поддержал стабильную цепочку и не дал поводов ожидать улучшения ситуации. На таком же уровне безработица в зоне евро отмечалась прежде в сентябре 2012 года. Такие данные приводит сегодня Статистическое управление Европейского союза.

Прогнозы аналитиков оправдались: изменений никто не ожидал. Самый высокий уровень безработицы в еврозоне был отмечен в сентябре 2013 года - 12%.

Также сегодня опубликованы данные об уровне безработицы в каждой отдельной стране зоны евро. Так, в 28 странах ЕС уровень безработицы в октябре 2014 года составил 10%, в прошлом месяце был 10,1%. Самые низкие показатели — в Австрии (5,1%) и Германии (4,9%), самый высокий показатель - в Испании (24%). В Греции безработица составляла 25,9% на август 2014 года (последние доступные данные). В Италии уровень безработицы в октябре увеличился до рекорда - 13,2%.

В октябре безработица в валютном блоке держится на высоком уровне, и это подталкивает ЕЦБ к дополнительным мерам поддержки экономики.