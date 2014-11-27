Азиатские рынки закончили день вразнобой

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленную динамику. В силу высокой волатильности нефтяного рынка во время заседания ОПЕК, когда каждое, пусть даже самое осторожное заявление двигает цену на нефть сразу на доллар — другой, рынки реагируют на события непредсказуемо.

Сводный индекс региона, MSCI Asia Pacific, упал на 0,2%, продемонстрировав первое за пять дней снижение. На фоне укрепления иены к американскому коллеге упал японский индекс Nikkei, потеряв 0,8%. Hang Seng продолжает терять позиции — сегодня к потерям добавились еще 0,5%. По 1% прибавили Kospi и Shanghai Composite, чисто символически подрос S&P/ASX (+0,1%).

Чистая прибыль крупнейших промпредприятий Поднебесной упала в октябре на 2,1% в годовом выражении. Это свидетельствует о снижении темпов роста производства.

На торгах в Сиднее акции BHP Billiton потеряли 1,6% - сказались китайские данные.

Toyota Motor опять отзывает 57 000 машин по всему миру из-за проблем с подушками безопасности Takata. Эти новости отрезали 0,5% у акций Toyota и 4,8% у ценных бумаг злосчастной Takata.

А вот выкуп акций Samsung Electronics помог увеличить капитализацию на 5,8%.