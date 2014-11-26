Украина избавляется от золотых запасов впервые за десять лет

Впервые за десять лет нацбанк Украины начал активно распродавать золото. Как объясняет сам регулятор, причина в удешевлении ценного металла. Однако эксперты уверены, что банк попросту хочет привлечь больше валюты, чтобы оплатить газовые контракты с Россией.

Всю прошлую неделю ходили слухи, что Украина сокращает золотые запасы, и наконец они получили подтверждение. За октябрь золотые резервы уменьшились на на 35% - до 26,1 т, по данным НБУ. Продажи металла принесла банку около $580 млн.

Золото дешевеет на рынке, поэтому правильно, что НБУ его продает, - считает председатель правления Инвестиционно-трастового банка Александр Подолянко. По итогам торгов 25 ноября котировки декабрьских фьючерсов упали на 0,2% - до $1195,70 за унцию.

Ближайшие пару лет стране будет тяжело жить без внешних заимствований, уверен Подолянко. Стране придется искать где-то деньги, либо объявлять дефолт. А это только закроет для них внешний рынок заимствований на несколько лет.