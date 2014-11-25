Ожидания были слишком низкими: экономика США выросла на 3,9%

Сегодня вечером были опубликованы очередные экономические отчеты из США. Так, одним из ключевых и ожидаемых документов был ежеквартальный отчет о ВВП в США. По прогнозам экономистов, он должен был снизиться до 3,3% с 3,5%. Однако, вопреки ожиданиям, итоговые данные прозвучали куда более позитивными — рост ВВП отмечен на 3,9% в III квартале. Таковы пересмотренные данные Министерства торговли США.

Предыдущий подсчет показал рост ВВП лишь на 3,5%. Также в отчетах сегодня упоминались другие не менее важные данные. Например, о потребительских расходах — в III квартале они увеличились на 2,2%, хотя ожидали только 1,9%.

Такой резкий рост показателя связывают с увеличившимися расходами на товары длительного пользования (около 8,7% роста). Потребительский сектор также добавил 1,5 п. п. к росту американского ВВП в прошлом квартале.