Календарь событий на первую неделю осени

Поскольку понедельник уже практически прошел — начну обзор ожидаемых событий со вторника, 2 сентября.

В ночь с понедельника на вторник, 2 сентября австралийский регулятор — РБА — примет решение о процентной ставке и о своей монетарной политике на ближайшее время. Аналитики не ждут от этого события никаких сюрпризов: предполагается, что ничего особенного не изменится.Рано утром по московскому времени в Китае выйдут в свет данные об изменении ВВП за второй квартал. Потом Британия представит свой индекс PMI для строительного сектора за прошедший месяц. Еврозона «порадует» данными по ценам производителей за июль (вот тут ничего хорошего точно не ждут: инфляция продолжает держаться очень далеко от целевых 2%). И, наконец, вечером по Москве США опубликует производственный индекс ISM за август.



Среда, 3 сентября порадует индексами активности PMI в непроизводственной сфере за август, причем это будет происходить вполне себе массово: Китай, Франция, Германия, Британия, еврозона. Но откроют день данные Австралии по динамике ВВП за 2 квартал. В Европе выйдет еще динамика розничной торговли в еврозоне за июль, уточненные данные по ВВП за II квартал. США отчитаются по изменению объема производственных заказов за июль. И в конце дня ФРС опубликует «Бежевую книгу» (экономический обзор по регионам).

В четверг произойдет Очень Много Интересного. Банк Японии проведет пресс-конференцию, по итогам которой станет окончательно понятна монетарная политика страны и оглашена процентная ставка и целевой объем денежных интервенций. В Европе опубликуют данные из Германии по динамике промышленных заказов за июль. Затем огласят решение по основной процентной ставке и по планируемому объему покупок активов Банком Англии (с сопроводительным заявлением). Самое важное событие дня — решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке и пресс-конференция Марио Драги (ближе к полудню мск). В США опубликуют изменение числа занятых, обнародуют изменение сальдо баланса внешней торговли страны за июль.

И, наконец, в пятницу, 5 сентября, немцы опубликуют данные о динамике промышленного производства за июль. США объявят данные по уровню безработицы за август, об уровне производительности труда, о средней почасовой оплате труда. И, наконец, под вечер пятницы будут выпущенные пересмотренные данные по занятости в США за два последних месяца.