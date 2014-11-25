Видеоуроки: Степан Демура. Сланцевая нефть в России

Два года назад в российских СМИ пошли новости о том, что «Газпром» собирается добывать сланцевую нефть. Поначалу компания "проспала" сланцевый газ, который стал причиной масштабных изменений на мировом газовом рынке. А потом наконец решил ухватиться за сланцевую нефть, которая должна была увеличить объемы добычи и экспорта.



Но раньше в стране не добывали такую нефть, а впервые добывать ее стали из сланцевых пород в Японии. Затем - США, которые за несколько лет увеличили долю сланцевой нефти до 13% от общего объема нефти в стране, а в этом году вообще сделали большой упор на ее добычу.



Гости программы рассуждают о том, как сланцевая нефть может повлиять на мировой рынок? К слову, ролику два года, но актуальность рассуждений до сих пор остается.

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