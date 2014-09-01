Samsung объединяет свои подразделения, чтобы сэкономить деньги

Крупнейшая южнокорейская корпорация Samsung Group приняла решение объединить судостроительный и инжиниринговый бизнес в одну компанию - так будет проще управлять этим бизнесом, сообщает Financial Times.

Samsung Engineering и Samsung Heavy Industries объединятся в декабре путем обмена акциями, в результате сделка будет оценена примерно в $2,5 млрд, отмечается в совместном заявлении компаний.

Samsung Heavy строит суда, мосты и заводы, а еще занимается ветряными электростанциями. Бизнес Samsung Engineering варьируется от проектирования НПЗ и электростанций до промышленных мощностей.

"Через слияние мы сможем предложить нашим клиентам комплексные решения для водных и наземных проектов, в том числе для крупнейших нефтяных корпораций", - говорится в пресс-релизе компаний.

Ожидается, что совокупная выручка объединяющихся подразделений к 2020 году достигнет 40 трлн вон ($39 млрд) против 25 трлн вон в 2013 году.

Помимо синергии, сделка поможет упростить сложную корпоративную структуру Samsung Group. Это должно облегчить передачу руководства от председателя правления Ли Кун Хи его детям. 72-летний Ли Кун Хи, сын основателя Samsung, до сих пор находится в больнице после экстренной госпитализации в мае.

Скорее всего, семье придется избавиться от значительной части активов для уплаты крайне высокого налога на наследство. Размер данного налога в Южной Корее составляет 50% для наиболее состоятельных граждан, тогда как Ли Кун Хи считается самым богатым человеком в стране с состоянием порядка $10 млрд.