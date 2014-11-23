Власти Китая прекращают искусственное многолетнее ралли юаня

Неожиданный шаг властей Поднебесной по снижению процентной ставки — это шаг к смягчению обменного курса страны. Юань закончит год снижением — впервые, начиная с его знаковой переоценки в 2005 году.

Народный Банк Китая (PBOC) в пятницу сократил годовую процентную ставку. Это событие стало настоящим праздником для китайских корпораций, которым не шла на пользу токсичная комбинация высокой долговой нагрузки и слабого спроса.

Инвесторы очень долго привлекались в активы, обеспеченные юанем, который рассматривался как относительно безопасная валюта, неявно обеспеченная правительственными гарантиями. Эти активы были, соответственно, более высокодоходными, чем аналогичные инструменты, номинированные в долларах США.



Это поощряло спекулятивные «горячие деньги» рекой течь в Китай, поддерживая восходящий тренд юаня. Снижение ставок в пятницу теперь уменьшит относительную привлекательность юаня и сделает его более рискованной валютой.



«Резкое снижение ставки, да еще и с учетом слабости японский иены, увеличит политическое давление на китайский регулятор, чтобы он позволил небольшую девальвацию юаня. Рынок сформирует нормальный ответ на снижение ставки. Одновременно укрепится экспортная конкурентоспособность национальной валюты, особенно перед лицом падения котировок большинства азиатских валют», - говорят аналитики Eurasia Group.

Напомним, резкое снижение юаня произошло в начале нынешнего года — тогда за два месяца он потерял более 3%. В мае началось постепенное повышение, но и сегодня юань проигрывает 1,17% прошлогоднему курсу.

Впрочем, экономисты предупреждают, что PBOC вряд ли стремится вызвать резкий обвал юаня. «У Китая сформирована обширная повестка дня, которая включает экономическую реформу и восстановление равновесия страны на международных рынках».



