Дворкович: из-за налогового маневра бензин подорожает максимум на 10%

Бензин и дизельное топливо в 2015 году непременно подорожают в связи с введением налогового маневра. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поспешил успокоить население: рост составит максимум 10%, и ни единым полпроцентиком выше.

Напомню, сначала проходила информация о том, что литр бензина будет обходиться водителям минимум в 50 рублей. Сейчас Дворкович уверяет нас, что паника преждевременна, и 10% - это максимум. Более того, власти страны в своей беспрецедентной неустанной заботе о жителях страны постараются уменьшить еще и это значение.