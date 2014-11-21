У Alibaba новый рекорд: продали облигации на $8 млрд

Компания Alibaba Group Holding Ltd. привлекла $8 млрд на первом размещении облигаций. Цена продажи оказалась высокой, потому что желающих купить облигации было очень много. По информации The Wall Street Journal, заявок было подано на покупку ценных бумаг почти на на $55 млрд.

Alibaba выпустила облигации с погашением в 2017 г. с купоном в 1,625% годовых на $1 млрд, с погашением в 2019 г. и купоном в 2,5% объемом на $2,25 млрд, с погашением в 2021 г. и купоном в 3,125% на сумму $1,5 млрд, с погашением в 2024 г. и купоном 3,6% объемом $2,25 млрд, с погашением в 2034 г. и купоном 4,5% на сумму $700 млн, а также бумаги с погашением в 2017 г. с плавающей процентной ставкой - на $300 млн.

По планам компании, полученные от продажи облигаций деньги направят на рефинансирование кредитов.

К слову, Alibaba поставила очередной рекорд на рынке — он обогнала Bank of China по объему размещения номинированных в долларах облигаций. В октябре Bank of China продал бонды только на $6,5 млрд.