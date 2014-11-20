Индексы АТР закончили торговую сессию разнонаправленно

Торги в четверг закончились на азиатских рынках в целом без особенных изменений. Shanghai Composite прибавил 0,1%; Hang Seng упал на 0,1%. S&P/ASX потерял 1%.

Рынок неровно среагировал на статистические данные из Китая, где до полугодового минимума снизился PMI в перерабатывающей промышленности. Аналитики объясняют это тем, что целевое стимулирование экономики Поднебесной постепенно теряет эффективность.

Японский рынок, наоборот, чуть укрепился на ослаблении иены к доллару до семилетнего минимума: Nikkei прибавил 0,1%.