Пятница: покупаем Ford, наблюдаем за ростом золота и падением нефти

Если сегодня геополитическое напряжение не ослабнет (хотя с чего бы?), то фондовые индексы сегодня, как и вчера, будут под давлением. На 30 августа назначен внеочередной саммит ЕС: на нем будут обсуждаться новые санкции против зловредной России, поэтому вряд ли кто-то из инвесторов в здравом уме будет открывать новые длинные позиции. А вот закрытие тех, которые были «заведены» ранее — вполне вероятно.

Что касается акций на среднесрочную перспективу — аналитики советуют покупать Ford Motor Co. Вчера компания обнародовала информацию о том, что собирается выпускать шестое поколение «Мустангов», которые будут экспортироваться в 120 стран. В краткосрочной и среднесрочной перспективе акции Ford выглядят вполне симпатично.



На товарно-сырьевых рынках в лидерах, разумеется, золото и серебро, которые наконец-то начали расти. Если геополитическая напряженность будет сохраняться, то сопротивление по золоту будет 1300,00 долларов за тройскую унцию. Если же американской статистике удастся выровнять негатив — то может быть, металл вернется к 1275,90.

Котировки нефти продолжают оставаться под давлением. А тут еще и не в меру шустрые представители Национальной нефтяной корпорации в Ливии объявили о своем желании нарастить объем экспорта с 630 тысяч баррелей до 1 млн, причем уже в сентябре. То есть, мы видим драйверы к движению Brent до уровня 100,00 долларов за баррель. И драйверы эти — в ассортименте.

На валютном рынке интерес вызывает пара USD/JPY. Если ИПЦ в Японии упадет, то пара подрастет, и целью станет возврат до 104,00. А если же на первом плане окажется геополитическая обстановка — то пара вернется вниз, к 103,00, потому что при проблемах в Европе и Америке иена остается единственной сильной валютой, которую эти проблемы практически никак не касаются.



