Азия «покраснела»

Большая часть площадок Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня в минусе. На рынок оказала влияние слабая статистика из Японии (объем промпроизводства не дорос до прогнозных значений, потребительские расходы сократились, а инфляция не двигается ни туда, ни сюда).



Сводный индекс региона ATP MSCI Asia Pacific потерял 0,2% (а всего с начала месяца он похудел на 6%). Nikkei ослаб на 0,5%, KOSPI и Hang Seng — на 0,3%, S&P/ASX остался, где и был.

Что касается отдельных компаний, то Aluminum Corp of China Ltd обвалились на целых 5% на слабых данных по второму полугодию. Крупнейший банк в мире - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уже четвертый квартал подряд показывает прибыль менее 10%, в честь чего его акции торжественно подешевели на 0,6%.

Лидер по скорости спуска вниз под горку в регионе - CSPC Pharmaceutical Group Ltd, потерявшая целых 7,7% на информации о том, что один из ее крупных акционеров вознамерился продать весь свой пакет акций.

В общем, в Азии конец месяца получился достаточно печальный.