Акции Twitter оценили как очень плохие, цена упала сразу на 6%

Агентство S&P снизило кредитный рейтинг сервиса Twitter до "мусорного" уровня "ВВ-". Из-за агрессивной инвестиционной политики компании Twitter сервис не сможет получить дискреционный поток наличности раньше 2016 года.

В сообщении агентства говорится, что долги Twitter оцениваются в $1,8 миллиарда. Вчера во время торгов акции Twitter упали на 6%, когда стало известно о снижении рейтинга - до $40,04.

Напомним, компания Twitter провела IPO в ноябре 2013, где привлекли $1,82 миллиарда при капитализации в $14,2 миллиарда. На открытии цена акций взлетела на 73% - до $45,1, и тогда же доходила до максимума - $50,09.