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USD/CNY центрального паритета 6.1418 6.1428

USD/CNY OTC 0830 GMT 6.1248 -0.28% 6.1262

Высокая 6.1280 -0.22%

Низкий 6.1240 -0.29%

Шанхай--Юань вырос против доллара США в четверг после того, как Центральный банк Китая руководил ею все сильнее с помощью ежедневно reference rate, так как спрос на валюту был готов потенциально рост на ближайшие Shanghai-Hong Kong stock-trading ссылку.

Юань закрылся на 6.1248 к доллару, по сравнению с 6.1262 в среду закрыть. Валюты торгуются между 6.1240 и 6.1280 в сессии.

Народный банк Китая доллар/Юань центрального паритета скорость 6.1418, ниже, чем в среду 6.1428.

"Юань может вырасти более на следующей неделе, когда Шанхай-Гонконг ссылке программа стартует как спрос на китайскую валюту могут surge если отечественный фондовый рынок остается сильным", - заявил в Шанхае на основе местного банковского трейдера.

Гонконг планирует лома дневной лимит на количество Китайских юаней, что жители могут купить понедельник, когда ориентир торговой запуска программы. Жители Гонконга были связаны с 20 000 юаней (US$3,264) преобразования предел, начиная с 2004 года.

Но Юань доходы были ограничены в четверг, как оффшорные юани появились гораздо слабее, и многие трейдеры пытались прибыль от разрыва через арбитраж.

В оффшорных юаней рынке в Гонконге, где китайская Валюта свободно плавает, доллар был на 6.1314 юаней, по сравнению с 6.1330 юаней поздно вечером в среду.

Юань упал на 1,2% с начала 2014 года, причем большая часть снижения, зафиксированного в первой половине года.

Offshore, один год доллар/Юань с пометкой о невозможности доставки форвардные контракты упали 6.2665/6.2685 от 6.2690/6.2740, подразумевая 1.0% падение юаня в течение следующего года.

--Уинн Wang

(Конец) Dow Jones Newswires

13 ноября, 2014 05:20 ET (10:20 GMT)