Центробанк РФ сделал евро основной резервной валютой

Центробанк России не перестал сокращать в первом квартале этого года долю американского доллара в своих резервах, постепенно увеличив долю европейской валюты. В обзоре регулятора говорится, что тем самым евро становится главной резервной валютой России.

Чтобы не пугать рынок, Банк России специально «придерживал» свои отчеты, не раскрывая до последнего момента структуру резервов в своих ежеквартальных обзорах. По данным последнего отчета, на 31 марта 2014 года доля доллара в валютных активах была на уровне 43,3%, евро — 43,7%. В резервах центробанка также снизилась доля канадского доллара – с 3,2% до 2,9% и фунта стерлингов - с 9,2% до 9%.

Как объясняет сам регулятор, сокращение долларовых активов связано с крупными продажами валюты. "Факторами сокращения валютных активов стали операции на внутреннем валютном рынке – продажа валюты за рубли. Частично это компенсировалось поступлением средств на счета Федерального казначейства в Банке России, а также изменением курсов иностранных валют по отношению к доллару США и процентными доходами по операциям Банка России", - сообщает ЦБ в обзоре.

Среди операций на внутреннем рынке - большие по объемам продажи иностранной валюты в марте 2014 года, когда обострилась ситуация в Крыму. Тогда доллар вырос до 36,65 рублей, евро - до 50,94. Но тогда центробанку пришлось продать валюты на $25,4 миллиарда, чтобы рынок успокоился. А в октябре рубль снова стал падать, тогда ЦБ потратил еще $29,3 миллиарда, а затем отказаться от интервенций и валютного коридора - в начале ноября.

По версии экономиста Росбанка Юрия Тулинова, Банк России аккуратнее стал относиться к вложениям в долларовые активы из-за санкций. Возможно, это оправданно с точки зрения санкций, но вложения в евроактивы плохи тем, что доходность по многим из них низкая или отрицательная.

Но с такой версией не соглашается Владимир Осаковский, экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch: "Я думаю, что это изменение произошло из-за сильных продаж долларов США, а не в результате умышленных усилий, чтобы заменить USD на EUR".