Рубль спасают словом - "вербальная интервенция" дает свои плоды

Вчера власти РФ провели практически идеальную словесную интервенцию в поддержку рубля. Началось с Владимир Путин, который сказал в Пекине, что Россия не будет ограничивать движение капитала и наращивать госдолг. Это даст возможность без экстремальных мер закончить «спекулятивные прыжки» российского рубля.

Затем руководители центробанка заявили, что панику на валютном рынке развели все: экспортеры придерживают продажу валютной выручки, импортеры — закупают ее впрок, плюс еще в игру на понижение рубля включились банки и население. Но ЦБ объявил, что валютного коридора для доллара и евро больше не будет и от валютных интервенций ЦБ отказывается, хотя и обещает проводить их, чтобы сбить ажиотажный спрос в любой ситуации, угрожающей финансовой стабильности страны. И, наконец, вдобавок ко всему, центробанк ограничил предоставление банкам рублевой ликвидности, чтобы эти деньги не использовались для игры против рубля.

После этого каждый «волнительный» объект получил свою информацию. Всем буквально сказали: «Успокойтесь» — и все успокоились. И сразу курс рубля стал расти, и к вечеру он стоил уже 45,6 руб. за доллар — примерно на рубль дешевле, чем накануне. Под вечер, уже на встрече с директором МВФ Кристин Лагард, Путин пообещал, что валютные спекулянты будут наказаны - не уголовно, а деньгами: необдуманная ставка на ослабление рубля приведет их к потерям.

Получается, с точки зрения экономики и теории PR, власти вчера сделали все правильно. Если бы сделали такие шаги раньше, могли бы потерять намного меньше резервов. Но нынешние потери не сопоставимы с потерями 2008-2009 гг. Вдобавок сейчас валютным спекулянтам бессмысленно играть против ЦБ (в коротких позициях): когда-нибудь ЦБ выйдет со своими миллиардами на валютный рынок и накажет рублевых пессимистов. Повышенная волатильность на рынке сохранится, но, исходя из фундаментальных факторов, рубль сейчас должен стоить 42-46 против доллара, а никак не 48-50, как считает большинство аналитиков. Насколько хватит нынешней «вербальной интервенции», никто не знает.