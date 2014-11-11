Три причины, почему доллар должен упасть

Прошедшее на прошлой неделе заседание ЕЦБ дало нам понять, что Марио Драги уверенно будет идти до конца, и готов, в случае чего, реализовать полномасштабную программу количественного смягчения. Слухи о том, что его не поддерживают члены совета, опроверг сам Драги - он заявил, что решения принимаются единогласно. Мол, никто из его коллег не сомневается, что необходимы все эти радикальные меры. Все это свидетельствует об одном: европейский фондовый рынок получит хорошую «подпитку» в качестве ультрамягкой политики уже в ближайшие месяцы.

У американского доллара эта неделя будет непростой – все события, способные повлиять на его динамику, уже прошли, причем отчет по рынку труда немного разочаровал - а именно на него инвесторы делали очень большую ставку. В конце недели будет отчет по розничным продажам США, пожалуй, единственный стоящим внимания релиз, но этого мало, чтобы поддержать новую волну спроса на доллар. И потому не исключается широкомасштабная коррекция американской валюты. И на это есть три причины:

1. После отчета по рынку труда США ожидания по скорому повышению ставки очень ослабли.

2. Сильный доллар начинает раздражать политиков всего мира, так как он давит на товарные цены (удар по нефтяным странам) и ограничивает рост инфляции. Кроме того, долларовые обязательства дорожают, а в развивающихся странах экономический спад. А значит, не исключены интервенции.

3. Последние данные по еврофьючерсам говорят, что число коротких позиций по EUR/USD достигло максимального уровня с июля 2012 года. И это серьезный повод зафиксировать прибыль на фоне пустого экономического календаря в течение ближайших трех недель.

Есть две стратегии, которые можно выбрать в зависимости от временных промежутков, в которых вы работаете. Если вы краткосрочный трейдер, имеет смысл рассмотреть покупки EUR/USD c целью на 1,26. Долгосрочным инвесторам можно дождаться роста пары и входить на этих уровнях шортами, так как общий тренд по паре остается нисходящим, и будет наблюдаться довольно долгое время.