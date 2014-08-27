Азиатские фондовые индексы начали среду с роста

В среду азиатские фондовые индексы растут. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% - до 148,70 по состоянию на 10:41 утра в Гонконге.

В азиатском регионе индексы в целом получили неплохой рост. Так, индекс Южной Кореи Kospi прибавил 0,5%, индекс Тайваня Taiex растет на 0,8%. NZX 50 в Новой Зеландии вырос на 0,5%, а Straits Time в Сингапуре увеличился на 0,4%. S&P/ASX 200 в Австралии вырос на 0,2%, японский Topix практически не изменился.

На фоне укрепления экономики США инвесторы ждут небольших прибылей, продолжают выкупы акций, а ФРС сохраняет свою поддерживающую денежно-кредитную политику. По оценкам экспертов, ставки в США будут низкими по крайней мере в течение еще двух лет.

Hang Seng в Гонконге почти не изменился, а индекс материковых китайских фирм Hang Seng China Enterprises вырос на 0,5%. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,2%. Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,4% это после того, как вчера закрылся на трёхлетнем максимуме.