Центробанку РФ следует повысить ставку до 12%, чтобы спасти рубль

Рубль все никак не стабилизируется, все еще падает и, возможно, Центробанку придется намного раньше, чем он планировал, осуществить однократную интервенцию на валютном рынке (это разрешено новыми правилами) и, наверняка, придется еще больше поднять ставки. Таким образом, ключевая ставка в РФ может вырасти с нынешних 9,5% до 11,5—12%, прогнозирует главный экономист компании Capital Economics по развивающимся рынкам Нил Ширинг.

Инвесторы поняли решение, которое ЦБ принял, чтобы сократить объемы вмешательства на валютном рынке, но масштабы падения рубля могут стать тревожным сигналом для регулятора, считает экономист Capital Economics. Он напоминает, что с начала октября рубль потерял к доллару 20%, а на этой неделе — 10%. «С учетом достаточно большого объема внешней задолженности частного сектора падение валютного курса представляет растущую угрозу для экономической и финансовой стабильности», — предупреждает Ширинг.

Но проблема ЦБ в том, что он на каждом этапе на шаг отстает от рынка, считает экономист. И поэтому больше смысла будет в том, чтобы объявить о повышении ключевой ставки и новой стратегии на валютном рынке одновременно. Еще странным кажется Ширингу то, что если центробанк может превысить собственные лимиты интервенций при сильном падении курса рубля, то почему до сих пор этого не делает? Рынок, скорее всего, сейчас просто тестирует «границы терпения» Центробанка.

Но есть версия, что для стабилизации курса рубля, кроме крупной интервенции, ЦБ потребуется еще одно существенное повышение ставок. Нил Ширинг ссылается на опыт других развивающихся стран - Венгрии, Индии и Турции, которые были вынуждены так поступить (в 2008-м, 2012-м и в январе 2014 года), чтобы остановить падение курсов своих валют. Диапазон повышения ключевых ставок составил для этих стран 3—4 процентных пункта.