Япония сегодня стала камнем на шее азиатских рынков

Сегодня АТР ушел вниз: сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,6%. Topix снизился на 1,1%, Nikkei – на 0,9%; Hang Seng – на 0,2%, и даже далекая Австралия показала удивительное единение с коллегами по региону: S&P/ASX упал на 0,2%. Не в ногу с остальными шел только Shanghai Composite: он чисто символически — на 0,3% - вырос.

Напомню, вчера азиатские рынки закрылись в мажоре, а Topix — так и вообще обновил максимум за последние 6 лет на фоне того, что Банк Японии продолжает увеличивать объем стимулирования, а Государственный пенсионный фонд увеличил доли инвестиций в фондовые рынки.



Однако японские индексы не сумели зафиксироваться на максимумах, и сегодня оба — и Nikkei, и Topix — ушли вниз. Аналитики успокаивают инвесторов тем, что сейчас просто происходит фиксация прибыли, однако рекомендуют сохранять осторожность и не дать национальному рынку скатиться в снежный ком акционных распродаж.

Собственно, японские индексы и стали причиной того, что и другие рынки региона хоть незначительно, но все-таки снизились.

Что касается отдельных акций, то стоит отметить крупнейший банк Японии — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, акции которого потеряли 2%. Японский производитель пива Sapporo Holdings продемонстрировал слабую отчетность по итогам третьего квартала, в результате чего потерял в капитализации 3,1%.

Зато 10% сразу прибавил крупнейший японский интернет-магазин Rakuten Inc, который показал 72%-ный рост квартальной прибыли.

В Китае антигероем дня стал Lenovo, который потерял 5,1% на информации о слабых темпах роста выручки, оказавшихся ниже консенсус-прогноза.

Премьер-министр китайского Госсовета Ли Кэцян вчера высказался, что власти Поднебесной собираются активно поддерживать официальные версии ПО, чтобы защитить интеллектуальные права разработчиков. В результате на 3% и на 2,2% выросли эти самые разработчики: Shanghai Baosight Software Co и China National Software&Service Co.