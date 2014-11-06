S&P и Dow Jones обновили максимумы, а интернет-компании внезапно обрушились

Два индекса из «большой тройки» - S&P и Dow Jones — на торгах в среду выросли каждый на 0,6%. Обновлены их исторические максимумы. Nasdaq пошел не в ногу со своими коллегами и снизился на 0,06%.

Росту рынка поспособствовала позитивная статистика с рынка труда. Так, по вчерашней информации, американские работодатели предоставили населению 230 тысяч новых рабочих мест (против 225 тысяч в сентябре и 220 тысяч, предсказанных экспертами).

В США произошло еще одно знаковое событие: республиканцы вернули себе большинство в верхней палате Конгресса и укрепились в нижней. Теперь демократы во главе с Бараком Обамой перестали контролировать Палату представителей и Сенат, и эта информация дополнительно оживила рынок. Дело в том, что республиканцы традиционно лучше настроены по отношению к крупному бизнесу, поэтому рынок и подрос.



Вчера немного подросли цены на нефть, поэтому и нефтяные компании ненадолго подняли голову: Exxon Mobil выросла на 0,6%, Chevron Corp – на 1,5%, Schlumberger Ltd окрепла на 2,6%.

Медиаконцерн Time Warner отчитался о результатах третьего квартала — прибыль оказалась лучше ожиданий, поэтому и капитализация компании выросла на 4%.

Разработчик игр Activision Blizzard Inc прибавил 4,4% - тоже на фоне оптимистичной отчетности. К тому же стартовали продажи новой игры серии Call of Duty.

А вот интернет-сектор внезапно обвалился, утащив за собой Nasdaq: Google Inc потеряла 1,5%; Intel Corp ослабла на 1,6%, Amazon.com Inc снизила котировки на 2,1%, а Trip Advisor на плохой квартальной отчетности обрушился на целых 14%.