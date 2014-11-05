Marks&Spencer: у природы есть плохая погода

Сегодня британский ритейлер одежды Marks&Spencer пожаловался на слишком теплую погоду в сентябре. Продажи теплой одежды сезона «осень/зима» не оправдали обычных прогнозов, и поэтому полугодовая прибыль компании упала.

M&S, один из флагманов британской моды, отчитался о чистой прибыли в 228,3 млн фунтов стелингов ($ 365,3 млн) за период с марта по сентябрь. В прошлом году за тот же период сетью было заработано 249,6 млн фунтов стерлингов.

По словам маркетологов компании, на снижении продаж сказалась «несвоевременная погода в сентябре»: потребители откладывали покупку зимних пальто и джемперов. Теплую погоду обвиняет в снижении прибыли и прямой конкурент M&S – Next Plc.